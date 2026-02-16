Ülkesini terk etmek için gün sayıyordu! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor...
Uzun süredir savaşa karşı tavrı ve örnek insani duruşu ile takip edilen dünyaca ünlü isim Angelina Jolie aldığı karar ile tavrını destekledi. Ülkesinin insani duruşu ve politikalarından mutsuz olan Jolie, ABD'yi terk ediyor.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini belirtmişti, bu sürenin dolmasıyla taşınma hazırlıkları başladı. Jolie, ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı belirtirken, 'Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum' dedi.
Angelina Jolie'nin en küçük çocukları Knox ve Vivienne bu yıl 18 yaşına giriyor.
Sürenin de dolmasıyla Jolie taşınma hazırlıklarına hız verdi. Ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ancak mevcut tablo karşısında kendisini artık ABD'ye ait hissetmediğini dile getiren ünlü oyuncu üstü kapalı da olsa mevcut yönetimi eleştirdi.