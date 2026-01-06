BIST 11.856
EKONOMİ

Ülker'de üst düzey atama

Ülker'in Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker'in satış organizasyonunda yaşanan görev değişimi kapsamında, halihazırda Ülker Satış Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, bu ay gerçekleştirilecek görev devri sürecinde birlikte çalışacak.

Oryantasyon sürecinin tamamlanmasının ardından ocak ayı sonunda Ahmet Şenel, görevini Kayhan Zenginoğlu'na devredecek. Zenginoğlu, şirketin satış süreçlerinden sorumlu olarak doğrudan Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı'ya raporlayacak.

Kariyeri boyunca farklı ürün kategorileri ve satış kanallarında görev alan Zenginoğlu, Unilever'de geçirdiği 33 yılı aşkın sürenin ardından son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yaptı.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, Zenginoğlu'nun 33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'de ve yurt dışında önemli görevler üstlendiğini belirterek, sahip olduğu birikimin şirkete değer katacağını vurguladı.

Ülker'de üst düzey atama - Resim: 0

Zenginoğlu'nun şirketin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirerek sahada etkin biçimde uygulanmasına liderlik edeceğini aktaran Kölükfakı, şunları kaydetti:

"Deneyimli satış ekibimizin teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını ve müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu'nun satışta küresel bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker'in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel'e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum."

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Kayhan Zenginoğlu, satış organizasyonunun etki alanını daha da genişleteceklerini vurgulayarak, "Ülker gibi köklü, yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Ülker'in küresel vizyonu doğrultusunda, satış organizasyonunun güçlü etki alanını daha da genişletmek, sahadaki uygulamalarla fark yaratmak üzere ekip arkadaşlarımla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

