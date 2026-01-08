BIST 11.926
Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde kendi kategorisinde üst üste üçüncü kez dünya birincisi oldu.

Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performansına ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana “İsrafsız şirket” kültürüyle sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüten Ülker, dünya genelinde değerlendirilen 504 halka açık gıda şirketi arasında Aralık 2025 itibarıyla en yüksek puanı alarak üst üste üçüncü kez dünya birinciliğine yükseldi.

Ülker ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler arasında da üçüncü kez birincisırada yer aldı.

LSEG, bu kapsamlı incelemesinde, şirketlerin enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, kurumsal yönetim ve sorumlu üretim gibi kriterleri dikkate alıyor.

“Bu alandaki liderliğimiz bir kez daha teyit edildi”

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sürdürülebilirliği iş yapış şeklinin merkezine alarak çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşüme katkı sağlayan çalışmalarla “2050 Net Sıfır” hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Sürdürülebilirliğin dünyanın geleceğine yön veren, ülkenin kalkınmasını ve toplumun refahını doğrudan etkileyen kritik bir konu olduğunu vurgulayan Kölükfakı, şu değerlendirmede bulundu: “Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası ölçekte takdir görmesi ve bu alanda liderliğimizin bir kez daha teyit edilmesi bizleri çok mutlu ediyor. LSEG değerlendirmesinde kendi kategorimizde üçüncü kez dünya birincisi olmak ve Borsa İstanbul genelinde yeniden liderliğe ulaşmak bizim için önemli. Çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki kararlılığımızı sürdürerek paydaşlarımıza ve topluma uzun vadeli katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”

