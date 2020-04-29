Ülkenin en zengin işadamı karısını öldürüp cesedini 18 ay sakladı! Ceset hala yok

Norveç ülkenin en zengin işadamlarından Tom Hagen'in 18 ay önce kaybolduğunu açıkladığı eşini öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla sorsaldı.

Polis yetkilileri, emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamını "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına aldı.