Ülkede şiddetli depremle sarsıldı! Ölüler var

Sabah saatlerinde 6'lık depremle sarsılan Endonezya'da, sarsıntı nedeniyle 6 kişinin öldüğü açıklandı.Abone ol
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, 6 kişinin öldüğü açıklandı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.