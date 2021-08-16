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Ülke yönetimini eline alan Taliban Afganistan'ın ismini değiştiriyor

Ülke yönetimini eline alan Taliban Afganistan'ın ismini değiştiriyor

Bir Taliban yetkilisinin açıklamasına göre; ülkenin ismi Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirilecek.

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Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren  Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Taliban geçiş hükümeti teklifini reddetti 
Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

Kabil'de 11 bölge Taliban kontrolünde
Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

Kabil Havalimanı'ndan uçuşlar askıya alındı 
NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

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