Ukrayna'yı işgali Putin'in kızının yuvasını yıktı! Hollandalı işadamı Putin'in kızı Maria'yı boşuyor bakın ne iş yapıyor?
UKRAYNA'yı işgal planı her gün biraz daha suya düşen ve yaptırımlarla bunalan Rusya lideri Putin'e bir kötü haber de en büyük kızından geldi. Putin'in en büyük kızı Dr. Maria Vorontsova, Hollandalı iş insanı eşi Jorrit Faassen ile boşanıyor. Putin'in kızı ne iş yapıyor? Uzmanlık alanı şaşırttı...
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Putin’in emir vermesiyle başlayan savaş milyonlarca insanın umudunu ve geleceğini etkilerken bunlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin’in en büyük çocuğu Dr. Maria Vorontsova oldu…
İngiliz medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki Vorontsova’nın Hollandalı iş insanı eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Vorontsova’nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği ortaya çıktı.
Şeyhleri ağırlayacak sağlık merkezi uracaktı!
Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda bir uzman olan Vorontskova’nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmeye çalışacağı kaydedilirken savaşın büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.
Rusya’dan kaçan araştırmacı gazeteci Sergey Kanev, Vorontsova’nın Hollandalı girişimci Jorrit Faassen ile ayrılığının detaylarını da paylaştı. İşte Kanev'in o açıklamaları...