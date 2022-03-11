Ukrayna'yı işgale giden 65 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Nereye gittiler?
UKRAYNA'yı işgale giden ve günlerdir bekleyen 65 kilometrelik rus askeri konvoyuyla ilgili yeni gelişme!.. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yeni yayınladığı görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 65 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı. Nereye gittiler?
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yeni yayınladığı görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı.
Uydu fotoğraflarının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığını gösterdiği bildirildi.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından yayımlanan fotoğraflar, araçlar, tanklar ve ağır topçu silahlarından oluşan 64 kilometrelik konvoyun içerisindeki topların atış pozisyonuna konulduğunu gösteriyor.
Şirketten yapılan açıklamada, konvoyun önce dağıldığı ardından yeniden savaş düzenine geçtiğinin anlaşıldığı, zırhlı birliklerin kentin kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarında görüldüğü, bazı araçların ise yakınlardaki ormanlara girerek obüslerin atış hazır pozisyonunda konuşlandırıldığı ifade edildi.