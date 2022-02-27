Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyen Çeçen lider Kadirov'un Prada botlarının fiyatı... Ramazan Kadirov kimdir

UKRAYNA'YA Rusya tarafından düzenlenen askeri işgalin dördüncü gününde, sosyal medyada ve ajanslarda son dakika olarak servis edilen fotoğraflar Ukrayna'da son durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar devam ederken, ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Putin'e yönelik yaptırım kararlarını peş peşe duyurdu, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Tüm bu gelişmelerin yanısıra, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Ukrayna karşısında Rusya'ya; Putin'e destek vermesi sosyal medyada gündemin başat konularından biri haline geldi. Özellikle Kadirov'un botlarının markası ve fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu.