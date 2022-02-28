Ukrayna'nın karşısında Rusya'ya taraf olan Çeçen Kadirov'un lüks botlarının fiyatı olay! Ramazan Kadirov kimdir
UKRAYNA'ya saldıran Rusya lideri Putin'i destekleyen Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Prada marka botlarının fiyatı sosyal medyayı salladı. Putin'e verdiği destekle yerden yere vurulan Ramazan Kadirov kimdir, işte hayatı...
UKRAYNA'YA Rusya tarafından düzenlenen askeri işgalin dördüncü gününde, sosyal medyada ve ajanslarda son dakika olarak servis edilen fotoğraflar Ukrayna'da son durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar devam ederken, ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Rusya ve Putin'e yönelik yaptırım kararlarını peş peşe duyurdu, Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik girişimlerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. Tüm bu gelişmelerin yanısıra, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Ukrayna karşısında Rusya'ya; Putin'e destek vermesi sosyal medyada gündemin başat konularından biri haline geldi. Özellikle Kadirov'un botlarının markası ve fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ukrayna'ya karşı Rusya'yı destekleyerek birliklerini Ukrayna'ya gönderdi: Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıkladı.
“Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk": Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurguladı. Öte yandan Rusya'ya destek için Ukrayna'da askeri harekatlara katılan Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, “Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk.” dedi.
Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı: Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı. Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu söyleyen Kadirov ayrıca, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” dedi.