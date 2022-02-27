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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru hareket ederken uzaydan görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4'üncü gününe girerken ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

Maxar, yayınladığı uydu görüntüleri ile Rus ordusuna ait yüzlerce askeri araçtan oluşan ve 5 kilometreden uzun askeri konvoy, İvankiv kentinin kuzeydoğusunda tespit edildi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

Konvoyda tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi

Maxar ayrıca paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel'deki Antonov Askeri Havaalanını düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı.

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