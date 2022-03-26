Ukrayna'nın 450 serseri mayınından biri İstanbul'da! Boğaz trafiğe kapatıldı SAS komandoları imha edecek

UKRAYNA'nın Karadeniz'e döşediği 450 mayın bağlarından koptu, Türkiye'ye doğru yola çıktı naberlerinin ardından bugün korkulan oldu. O mayınlardan biri İstanbul Boğazı'a geldi.SAS komandoları mayının etrafını sarıp imha etme çalışmalarına başladı. İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı.

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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İstanbul Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor. İncelemelere helikopter de havadan destek verdi.

Savunma Bakanlığı: İmha işlemlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

Kıyı Emniyeti'nden açıklama geldi: Gemiler uyarılıyor

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şu an için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise telsiz sisteminden yaptığı anonsla seyir halindeki gemileri uyardı. Anonsta, "Türkeli demir sahasında belirlenemeyen bir cisim tespit edilmiştir. Tüm gemilerin gemi sahasından uzak olması tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Bu yeni mayınlar anında patlar

Ayrıca bugün, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun” demişti.