Ukraynalılarla Müslüman mültecilere çifte standarda Bella Hadid'den tepki

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi. Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir" ifadesini kullandı.