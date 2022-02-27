Ukraynalı gönüllüler ölümüne savaşıyor! Rusya'nın casuslarını avlıyorlar
Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Ukrayna saldırısında dördüncü gününe girilirken dünya basını savaşa geniş yer ayırdı. The Sunday Times, "Terör sokaklarda kol geziyor" manşeti ile çıktı. Haberde, "Ukraynalı gönüllüler korku Kiev'i sararken hainler ve Rusya casuslarını avlıyor" ifadeleri yer aldı. İşte dünya basınında gazete manşetleri...
İNGİLİZ basınından Independent gazetesi manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullandı. Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuldu. Independent, Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere bu mültecileri karşılamalı" dedi.
The Sunday Times gazetesinde panik anının fotoğrafı vardı. Gazete, "Terör sokaklarda kol geziyor" manşetiyle çıktı. Haberde, "Ukraynalı gönüllüler korku Kiev'i sararken hainleri ve Rusya casuslarını avlıyor" ifadeleri kullanıldı.
"Ölümüne savaş" başlığıyla çıkan bir başka İngiliz gazetesi The Sun, Kiev'de vurulan apartmanın fotoğrafını kullandı. Gazete, Ukrayna'nın başkentinin saldırıların hedefinde olduğuna dikkat çekti.
Daily Mirror gazetesi ilk sayfasında Ukrayna askerlerinin fotoğrafını kullandı. "Kavga burada" manşetiyle çıkan gazete, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, "Silahı bırakmayacağız" konuşmasına dikkat çekti. Daily Mirror, "Zelenskiy'in kahraman askerleri Rusları vuruyor" ifadelerine de yer verdi.