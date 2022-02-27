Ukraynalı gönüllüler ölümüne savaşıyor! Rusya'nın casuslarını avlıyorlar

İNGİLİZ basınından Independent gazetesi manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullandı. Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuldu. Independent, Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere bu mültecileri karşılamalı" dedi.