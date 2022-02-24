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Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın

Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın

UKRAYNA Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'den yardım talebini iletti. Ukrayna, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın Ruslara kapatılmasını istediklerini açıkladı.

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, yaptığı açıklamada Türkiye'ye böyle seslendi: "Hava sahası ve Boğaziçi ve Çanakkale'nin Rus tarafına kapatılması için Resmi talebimizi Türk tarafına ilettik."

Nükleer tehdide dikkat çeken Bodnar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizin tarihinde ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet başka egemen bir devlete karşı açık bir savaş başlatıyor. Türkiye’nin, boğazları Rus gemilerine kapatmasını istiyoruz”

"Tüm maskeler indirildi şu an savaş halindeyiz" diyen Bodnar Türkiye'nin Rusların hisselerine el koyması gerektiğini de ekledi.

“Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı.” diyen Bodnar, Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz.” dedi.

Büyükelçi, “Umuyoruz ki Türk halkı, Ukrayna’nın bu haklı davasını destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Bodnar yaptığı ikinci açıklamasında Rusya'nın "fake news" yani yalan haber yaydığını söyleyerek internette yapılan açıklamalara dikkat edilmesini istedi. Ukrayna'nın savunma ve güvenlik sisteminin çalıştığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti. 

Türkiye Boğazları kapatabilir mi?

Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'de 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol Türkiye'ye ait. Sözleşme Ankara'ya savaş gemilerinin geçişini düzenleme ve savaş halinde ya da tehdit durumunda yabancı savaş gemilerine Boğazlar'ı kapatma yetkisi veriyor.

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