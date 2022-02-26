Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi.
Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada ülkede 16 bin Türk vatandaşının olduğunu ifade ederek tahliyelere başlandığını açıklamıştı.
Çavuşoğlu, tahliye için 2 bin 500 vatandaşın başvuru yaptığını söyledi.
Toplamda 540 kişinin tahliyesi bu sabah itibari ile gerçekleşti. Sadece karayolu ile tahliyeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte çatışmaların sona ermesi halinde kara ve deniz yolundan tahliyeler gerçekleşecek.