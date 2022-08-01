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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor ilk geminin hareket saati açıklandı MSB duyurdu

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başlıyor ilk geminin hareket saati açıklandı MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşında sevindiren haber geldi. Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoru için teknik çalışmalar tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü gemi Lübnan'a gidecek
Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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