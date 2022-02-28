Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Afrikalı öğrenciye söylediler: Köle olmaya devam edin

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna sınırından komşu ülkelere geçmek isteyen Afrikalı öğrenciler, ırkçı muameleye maruz kaldıklarını ileri sürdü. Ganalı öğrenci Ebenezer, "Trenlere binerken kadın ve çocukların öncelikli olduğunu söylediler ama Afrikalı kadınları almadılar" dedi.

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Rusya saldırısı sonrası birçok ülkenin güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya uçuşlarını durdurması hem ülkedeki yabancılar hem de Ukrayna vatandaşlarını sınır hatlarına yöneltti.

Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında ise Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmaya çalışanlar bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar, sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade ediyor.

Ülkelerinden tahliye talep eden Afrikalılar, Twitter'dan başlattıkları "AfricansinUkraine" etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

Romanya'ya geçmeyi başaran Güney Afrikalı Vukile Dlamini, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yolculuğun kendileri için çok travmatik olduğunu ve Ukraynalı askerler tarafından ırkçılığa maruz kaldıklarını yazdı.

Dlamini, "Sınıra kadar 20 kilometre yürümek zorunda kaldık. Sınır kapısında tam bir kaos vardı, 5 saat bekledik. O itiş kakışın arasında ten rengimiz yüzünden maruz kaldığımız ırkçılık inanılmaz rahatsız ediciydi." ifadesini kullandı.

Dnipro kentinden Romanya sınırına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Korrine Sky da Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, çok fazla ayırımcılık ve ırkçılığa maruz kaldıklarını, pasaport kontrolünde bile en son Afrikalılara sıra geldiğini söyledi.

Sky, takipçilerinden olan biten konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için paylaşım yapmalarını isteyerek "Siyahilerin hayatı önemlidir, ABD'de, Avrupa'da her yerde siyahi hayatı önemlidir. Durum çok ciddi. Desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Afrikalı kadın ve çocuklara öncelik yok

Polonya sınırında olduğunu belirten "Nzekiev" isimli kullanıcı da Twitter'da, "Bizi vurmakla nasıl tehdit ettiklerini izleyin. Şu anda Ukrayna-Polonya sınırındayız. Polis ve asker, Afrikalıların geçmesine izin vermiyor. Sadece Ukraynalılar geçebiliyor. 2 gündür bu dondurucu soğukta uyuyoruz." ifadelerini kullanarak olay anından bir video paylaştı.

Nzekiev, Kiev tren istasyonundayken önceliğin kadın ve çocuklara verildiğini, ardından beyaz erkeklerin trene bindiğini, Afrikalı kadın ve çocukların ise bu öncelikten faydalanamadığını yazdı.

Sosyal medyada da annesinin kucağında 2 aylık Afrikalı bir bebeğin gece soğukta beklemesine ilişkin video binlerce kez yeniden paylaşılarak 1,3 milyon izlenmeye ulaştı.

"Siz Afrikalılar ülkenize dönün ve köle olmaya devam edin"

AA muhabirine konuşan Ganalı Akwesi Ebenezer de sınırı yürüyerek 5 saatte geçtiğini ve 48 saat bekledikten sonra Polonya'ya ulaştığını söyledi.

Ebenezer, "Sınırda çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Çocuklar bile bizi azarladı. Hatta biri 'Siz Afrikalılar ülkenize dönün ve köle olmaya devam edin' dedi. Polonya'ya ulaştığımda bir yere oturarak dinlenmek istedim. Yanımdaki kadın kendisi maske takmadığı halde bana maskemi sordu ve bağırmaya başladı. Mecburen oradan ayrıldım." diye konuştu.

"Trenlere binerken yabancı erkeklerin alınmayacağını, kadın ve çocukların öncelikli olduğunu söylediler ama Afrikalı kadınları almadılar." diyen Ebenezer, birçok Afrikalının hala sınırda beklediğini söyledi.

Ebenezer, "Çoğu Afrika ülkesi 'size dönüş yapacağız' diyerek geçiştiriyor. Çok zor durumdayız. Afrikalılar şu an ne yapacağını bilmiyor. Adeta ortada kaldık. Polonya'da bir motelde kalıyorum ama elimdeki para bitince ne yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

Yabancı öğrenciler Ukrayna'ya 3 milyar dolar bıraktı

Ukrayna'nın, uygun eğitim ücretleri nedeniyle yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldığı biliniyor.

Ukrayna Eğitim Bakanlığının 2020'de açıkladığı verilere göre, 158 ülkeden yaklaşık 80 bin öğrenci ülkede eğitim görüyor. Bu öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca Ukrayna'ya toplam 3 milyar dolar bıraktığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın en büyük 2'nci kenti olan ve 18 üniversitenin yer aldığı Harkov, yabancı öğrencilerin ilk tercihi arasında bulunuyor.

Ülkeye en çok öğrenci gönderen ülkeler ise 18 bin 429 kişiyle Hindistan, 8 bin 233 kişiyle Fas, 5 bin 470 kişiyle Azerbaycan, 4 bin 379 kişiyle Nijerya olarak sıralanıyor.

Afrikalı öğrenciler, Ukrayna'daki yabancı öğrencilerin yüzde 20'sini oluşturuyor.