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Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

RUSYA, Ukrayna'yı vurdu bölgeden acı haber ve fotoğraflar gelmeye başladı. Ukrayna, saldırılarda şimdiye kadar 7 sivilin öldüğünü onlarcasının yaralandığını duyurdu. Rus güçleri ise öldürülen Rus askerlering örüntülerini paylaşıyor...

Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı karadan ve havadan işgale başlamasının ardından bölgeden acı haberler gelmeye başladı. Ukrayna,  Rusya'nın saldırılarında ez 7 kişinin öldüğünü ve 9  kişinin yaralandığını açıkladı. 

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Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

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Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

Gelen görüntüler yürekleri sızlatırken, Rusya'dan da tüyler ürperten görüntüler geldi. 

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Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi

Rus yanlıları öldürülmüş onlarca Ukrayna askerinin görüntülerini paylaştı.

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