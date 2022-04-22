Ukrayna'da kargo uçağı düştü! Rusya 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti
UKRAYNA'da kargo uçağı düştü! Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun, savaşın başından bu yana 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Kiev'de savaşta zarar gören araçların toplandığı alan savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözle önüne serdi.
Ukrayna'ya ait bir Antonov AN-26 nakliye uçağının "teknik bir uçuş sırasında" Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde düştüğü açıklandı. Ukraynalı yetkililer, kazada canlı kayıpları yaşandığını belirtti. Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın savaş boyunca kayıplarının listesini yayınladı...
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun, savaşın başından bu yana 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.