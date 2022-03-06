Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama anında dehşetli dakikalar yaşadı.