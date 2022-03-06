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Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Anadolu Ajansı
Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tahliyeler esnasında da devam ediyor. Irpin şehrinde köprü etrafında tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydan geldi. Saldırı anı tahliyeleri takip eden AA ekibi tarafından görüntülendi.

Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. 

Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama anında dehşetli dakikalar yaşadı.

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Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Sivillerin yaşadığı korku dolu anlar görüntülendi.

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Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

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Ukrayna'da Irpin'de sivillerin tahliyesinde dehşetli patlama! Korkunç anlar görüntülendi

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

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