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HABER /  DÜNYA

Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü

Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada; 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bölgeye gideceği öğrenildi.

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