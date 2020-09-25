Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.
Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada; 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bölgeye gideceği öğrenildi.