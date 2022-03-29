Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşme sona erdi Ukrayna'dan Türkiye de garantör ülke olsun çıkışı

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul Dolmabahçe'de yapıldı. İlk gün müzakereleri sona ererken görüşme sonrası Ukrayna heyetinden "Türkiye de garantör olsun" açıklaması geldi .

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Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için her düzeyde yoğun mekik diplomasisi yürüten Türkiye, iki ülke heyetleri arasında bir süredir video konferans yöntemiyle devam eden görüşmelerin tarihe geçecek ‘yüz yüze’ toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Dolmabahçe'de yapılan Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Ukrayna heyetinden açıklama

Görüşme sonrası açıklama yapan Ukrayna heyeti, "Türkiye dahil pek çok ülkenin garantör olmasını istiyoruz" dedi.

"NATO'ya girmeyeceğiz" ama...

Güvenlik garantilerinde Rus tarafıyla anlaşamadıklarını belirten heyet, "NATO'ya girmeyeceğiz ama Avrupa Birliği'ne girmemiz engellenemez" ifadelerini kullandı.

Daha önce görüşmelerin iki gün süreceği açıklanmıştı. Toplantıya yarın devam edilmesi bekleniyor. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus milyarder Roman Abramovich de katıldı.

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine hitap etti İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri, Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

- Görüşmelerin şimdiden, ülkeleriniz, bölgemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır.

- Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim Bey sürekli iletişim halinde oldular. Her iki tarafın da hassasiyetlerini koruyan adilane bir yaklaşım sergiledik. Öncesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer tablonun ortaya çıkmaması için çabaladık.

- Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Bu trajediyi durdurmak tarafların elinde. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasına olacaktır.

- Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken dönemdeyiz. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz.

- Tüm dünya sizlerden müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesi ile barışın temelini atıyorsunuz, her katkıya biz hazırız.

Liderler görüşmesine ev sahipliğine hazırız

- Bugün Taşkent'e hareket ediyorum. Dışişleri Bakanımız ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi bakımından İstanbul'da bırakıyorum.

- Görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefil konuları ele aldığınızın farkındayız.

- Masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmaların, nihai barışın temelini oluşturacağı muhakkaktır. Kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim.

- Liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız.

Rus Oligark Roman Abramoviç de Dolmabahçe'de... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakereler için bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden dikkat çeken bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, daha önce İstanbul'da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görülüyor.

Kremlin'den Abramoviç açıklaması

Abramoviç'in görüşmelere katılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, şunları ifade etti: "Abramoviç Rusya ile Ukrayna belirli temasların sağlanmasında yer alıyor, ancak Rus heyetinin resmi bir üyesi değil, müzakerelere katılımının her iki tarafça da onaylandı. Müzakerelerin sonuç vaat edip etmediğini bugün ya da yarın anlarız."

Türkiye Rusya'ya hava sahasını kapatmadığı için...

Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapatmadığı için Rus heyetini taşıyan uçak, dün saat 16.15’te İstanbul’a sorunsuz olarak indi. Heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Çırağan Sarayı’na geçti. Ukrayna heyeti ise önce bir komşu ülkeye karayoluyla geçti, oradan da hava yoluyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna heyetini taşıyan uçak dün akşam Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Ukraynalı heyet Beşiktaş’ta Shangri-La Bosphorus otele yerleşti. Ukrayna heyetinin İstanbul’a gelişi geciktiği için toplantı bugüne kaldı.

Rusya 'Nazi' ve 'AB'ye girme' şartlarından vazgeçti

Financial Times gazetesi, Rusya'nın bugün İstanbul'da devam edecek Ukrayna ile müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.

Gazete, görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberinde, Moskova ve Kiev'in çatışmaların durdurulmasını görüştüğünü ve olası bir anlaşmanın parçası olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve potansiyel AB üyeliği karşılığında NATO üyesi olma isteğinden vazgeçmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Rusyanın vazgeçtiği 3 şartta neler var?

Anlaşma henüz sonuçlandırılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdiği bilgilere göre, taslak ateşkes anlaşması metninde, Rusya'nın başta dile getirdiği üç ana ana talep olan "Nazilerden arındırılma" ve "Silahsızlanma" ve "Ukrayna'da Rusça için yasal koruma" yer almıyor.

Rusya neden ödün veriyor?

Tarafların temsilcilerinin bugün İstanbul'da bugün dördüncü tur görüşmelere başlayacağını belirten gazete, Rusya'nın ödünlerinin, Ukrayna'nın beklenenden daha sıkı bir direniş göstermesi ve Rusya'nın operasyonel yetersizlikleri sonucu bir aydır süren işgalin genel anlamda durma noktasına gelmesi sonucu olduğunu vurguluyor.