Ukrayna Sevr'i mi, Lozan'ı mı İmzalayacak?

Türkiye’de bazı kesimler; Ukrayna-Rusya Savaşı’nın okumasını yaparken Rusçu bir bakış açısıyla değerlendirme yapıyor, Ukrayna’yı tahrikle suçluyor ve işgali meşrulaştırıyorlar.

300 bin Tatar Türk’ünün yaşadığı Kırım’ı yasa dışı ilhak eden,

Egemen devlet Ukrayna’nın NATO ve AB üyesi olmasını istemeyen,

Donbas bölgesini topraklarına katmak isteyen,

Ve Ukrayna’yı işgal eden kim?

Rusya…

Hal böyleyken Ukrayna nasıl suçlu olabiliyor, anlaşılır gibi değil. Ortada bir tahrik varsa, tuzağa düşen Rusya değil midir?

Hem AB’ye hem de NATO’ya almadıkları ama ileri karakolları gibi baktıkları Ukrayna’nın, Rusya ile savaşı AB ve ABD’nin işine gelmiştir.

Bu yolla Rusya’yı ekonomik ve askeri olarak zayıflatmak, AB için tehdit; ABD için rakip olmaktan çıkarmak istemişlerdir.

Bu savaşın Suriye, Libya ve Karabağ’da Türkiye’ye de katkıları olmuştur.

Üçüncü yılını dolduran savaşta, her iki ülke de askeri olarak büyük kayıplar verdiler.

Rusya’nın 800 bin asker kaybından bahsediliyor; Kuzey Kore’den asker ithal ediyor ve paralı asker arıyor. Batı ambargosu Dostoyevski’yi bile kapsıyor.

Ukrayna’nın ekonomisi bitti, askeri ve mali yardımlarla ayakta duruyor.

Taraflar, 2022’nin Mayıs’ında Dolmabahçe görüşmelerinde barışa çok yaklaşmışlardı.

ABD ve Ali Kemal’in torunu Boris Johnson’ın müdahalesi, uzlaşmaya varılmasını engelledi.

Şimdi, savaşta olan ama masada olmayan Ukrayna için ABD, Rusya ile Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yapıyor.

Putin ağzıyla konuşan Trump “Ukrayna masada yer almak istiyorsa seçim yapmalıdır, Zelenski saçma sapan konuşarak savaşı devam ettirdi” diyerek Volodimir Zelenski’yi suçladı.

Trump’ın dayattığı ve Ukrayna için Sevr anlamına gelecek anlaşmanın maddeleri İngiliz Telegraph gazetesinde yayınlandı.

ABD’nin taslak anlaşması ile Sevr Antlaşması arasında ciddi benzerlikler var.

Paris’te imzalanan Sevr Antlaşması’na Ankara Hükümeti çağrılmamış ve Osmanlı Devleti tarafından imzalanmıştı.

ABD de, Ukrayna olmadan Rusya ile anlaşmak istiyor.

Kapitülasyonlar, limanlar, mali denetim ve işgal edilmiş topraklar üzerinde hak iddia etmemek gibi konular Sevr’de de var; Zelenski’ye sunulan taslakta da yer alıyor.

Ukrayna, AB ve ABD’ye güvenilmeyeceğini bu son gelişmelerle daha iyi anlamıştır.

Şimdi önünde iki seçenek vardır:

Ya kendisine dayatılan Sevr’i kabul edecek ki, bu Batı için de Sarı Öküz’ü vermek anlamına gelir.

Ya da Ankara Hükümeti gibi savaşmaya devam ederek ve Misak-ı Milli’si olan Kırım ile Donbas’tan ödün vererek kendi Lozan barış Antlaşması’nı imzalayacak.

Volodimir Zelenski, Türkiye’ye geldi ve Riyad’da gıyaplarında barış görüşmeleri yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Bir Türk Atasözü der ki: Hekim ilacı yazar, akbaba bedeni bekler.

