Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkente yönelik düzenlenen saldırının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun kentin farklı semtlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıda kritik altyapıların da hedef alındığını bildiren Kliçko, "Şehrin bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Lviv kentindeki bir kritik altyapıya saldırı düzenlendiği iddiası

Yerel basında da Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir kritik altyapısına "Oreşnik" balistik füze sistemleri ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Saldırının, Oreşnik tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Askeri yetkililer bilgi verecektir. Ekipler, kritik altyapı tesisine ulaştı. Tüm ilgili birimler, olay yerinde çalışıyor, yangın söndürülüyor. Şu an itibarıyla can kaybı bilgisi yok. Kentteki sivil tesisler ve konut binaları hasar görmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda 36 füze ve 242 İHA kullanıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece 36 füze ve 242 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırıda 13 "Iskander" balistik füzesi, 22 "Kalibr" seyir füzesini kullandığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan 1 adet orta menzilli balistik füzenin de Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 242 İHA ile 18 füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, saldırının "ana hedefinin" başkent Kiev'in olduğu bildirildi.

Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna yaptığı saldırıya Oreşnik balistik füzeyle cevap verdik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık 2025'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer almıştı.