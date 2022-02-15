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Ukrayna Rus işgaline hazırlanıyor! Devlet Başkanı Zelenskiy tatil ilan etti!

Ukrayna Rus işgaline hazırlanıyor! Devlet Başkanı Zelenskiy tatil ilan etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceği istihbaratı üzerine Ukrayna hazırlıkları artırmaya başladı. Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy yarını resmi tatil ilan etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

Sivillere ve çocuklara askeri eğitim

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı savunmayı güçlendirmek için ülkenin güneydoğusundaki Mariupol kentinde sivillere askeri eğitim veriyor.
Ukrayna Milli Muhafız Teşkilatı'nın bir birimi olan tabur tarafından verilen eğitimde kent sakinleri silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi aldı. Özel Kuvvetler tabur komutanı Denys Prokopenko, en tehlikeli döneme girildiğine işaret ederek "Eğer Ruslar gelip saldırırsa ve Kiev, Mariupol, Odesa ya da başka bir yere kitlesel saldırı operasyonu başlatırsa insanlar hazır olmalı" dedi. Çocuklar da eğitim aldı Eğitime çocuk, genç, yaşlı her yaştan kişinin katıldı ve çocuklara da silah söküp takmayı öğretildi.

Eğitime katılanlardan 79 yaşındaki Valentyna Konstantynovska Rusya'nın işgal etmesi halinde ailesini savunmak istediğini belirterek "Bir şey olursa ateş etmeye hazırım. Ülkemi, kentimi ve çocuklarımı savunacağım. Bunu yapacağım çünkü bence hazırım. Ülkemi, kentimi kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

Fransa'ya göre işgal için tüm unsurlar tamam
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

Le Drian, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağı kaydetti.

Ukrayna'yı finansal olarak destekleyeceklerini ancak asker göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Le Drian, Putin'in aldığı "riskleri" bilmesi için "caydırıcı önlemler" alacaklarını söyledi.

İsrail tarafsız kalmak istiyor
Ukrayna'nın İsrail'den askeri yardım istediği ayrıca ara buluculuk teklif ettiği, ancak Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk teklifine sıcak bakmadığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazar günü UkraynaBirinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile yaptığı görüşme sonrasında, Ukrayna'nın ülkesinden askeri yardım istediğini ve bunun değerlendirileceğini söyledi.

Lapid, İsrail'in "hava trafiğinin durması" ihtimaline karşı vatandaşlarının tahliyesi için çok kısa bir süresi olduğunu hesapladığını aktardı.

Dzhaparova da İsrail basınına yaptığı açıklamada, "dost ülkelerden seyahat uyarılarının artırıldığı açıklamalarının panik, yatırımcıların ülkeyi terk etmesi ve Ukrayna'da bütçe sorunlarına yol açtığını" dile getirdi.

İsrail medyasının Ukrayna basınından aktardığına göre, Dzhaparova İsrail'den, Rusya ile Ukraynaarasındaki krize daha çok dahil olmasını ve gerilimi yatıştırmak için ara buluculuk talep etti.

Dzhaparova'nın Lapid'i Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmeye davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

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