Ukrayna Rus işgal konvoyunu Bayraktar ile vurdu: Cehenneme hoş geldin

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cehenneme hoş geldin" denilerek Rus ordusunun işgal konvoyunun Bayraktar ile vurulduğu

Ukrayna Rusya'nın askeri operasyonlarına karşılık vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat kurtaran Bayraktar neler yapıyor! Chornobayivka, Kherson bölgesi Cehenneme hoş geldin!" sözleriyle Rus ordusuna ait işgal konvoyun Bayraktar TB-2 ile vurulduğu iddia edildi.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığı son açıklamasında Rusya'nın 4300 askerini kaybettiğini duyurdu.