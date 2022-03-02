Ukrayna lideri Zelensky: 6 bin Rus askeri öldürdük Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den flaş açıklamalar geldi. "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür" diyen Zelensky, "Zafer Ukrayna'nın olacak" deyip ekledi: "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü..."

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. "Zafer Ukrayna'nın olacak" diyen Zelensky, Avrupa Birliği'ne de acil çağrı yaptı.

Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.

"Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi" diyen Zelensky, "6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu.

AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.