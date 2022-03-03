Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş açıklama! Onları durdurduk, bizim olanı vermeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenskiy, kameraların karşısına geçerek, "Ordumuz, sınır askerlerimiz, bölgesel savunmamızla onları geri püskürttük. Bizim olanı bırakmayacağız" dedi.Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ordumuz, sınır askerlerimiz, bölgesel savunmamızla onları geri püskürttük. Bizim olanı bırakmayacağız.
- Biz ulus olarak bu hafta düşmanın planlarını altüst ettik.
- Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor.
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