Ukrayna lideri Zelenski'den flaş Kırım ve Donbas çıkışı! 'Tanınmasını tartışabiliriz' deyip geri adım attı

UKRAYNA lideri Zelenski'den savaşın 13. gününde bomba bir açıklama geldi. 'Savaşı durdurmak için geri adım' olarak da nitelenen açıklamasında Zelenski, "Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 13. gününde de saldırıları sürüyor. Açıklamalar art arda geliyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Tartışabiliriz" dedi.

Öte yandan Zelenski sözlerine "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" diyerek devam etti.

Ayrıntılar geliyor....