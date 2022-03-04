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Ukrayna kendi amiral gemisini batırdı! Ruslar vurduğu Zaporijya Nükleer Santralini ele geçirdi

RUSYA-Ukrayna savaşı 9. gününde de devam ediyor. Rusya, dün gece vurarak .angın çıkmasına neden olduğu Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" demirlediği limanda Rusya'nın eline geçmesin diye Ukrayna güçlerince batırıldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde sürüyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

Öldürülen Rus asker sayısının 10 bini geçtiği açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya verdirilen kayıpların sayısı listelendi. Açıklamada, "Öldürülen Rus askeri sayısı 9 bin 166'ya çıktı, 251 tank, 33 uçak, 37 helikopter imha edildi." denildi.  

Rusya vurduğu nükleer santralin kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Zaporijya Bölge Yönetimi, "Nükleer santral alanı Rusların kontrolüne geçti" açıklaması yaptı.

Rusların eline geçmesin diye  'Amiral Gemisi'ni batırdılar...

Donetskli ayrılıkçı komutan Basurin, "Volnohava'yı ele geçirdik" açıklaması yaptı. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda battığı ifade edildi. Bazı analistler fırkateynin, "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldığını iddia etti.

Belarus'a suçlama! Kiev'i kuşatmak istilorlar

Rusya'nın Belarus'u kendilerine karşı kullandığını belirtip, "Rusya'nın Belarus silahlı kuvvetlerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek için sınırda silahlı provokasyonlar yapması mümkün" dedi. Genelkurmay açıklamasında "İşgalcilerin/Rus ordusunun ana çabası, Kiev'in kuşatılması ve abluka altındaki yerleşimlerde direnişin zayıflaması üzerinde odaklanıyor. Bu görev sırasında, Rus Kuvvetler operasyonel rezervlerin çoğunu tüketti ve Güney ve Doğu askeri bölgelerinden ek güç ve kaynak transferi için hazırlıklara başladı.

Ukrayna -Rusya savaşının 9. gününde sor durum böyle...
Rusların 'Yıkım Konyovu' yeniden görüntülendi

 Ukrayna lideri Zelenski gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve UAAE Başkanı Rafael Grossi ile Zaporijya nükleer santralindeki durumu görüştü. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı. 

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