Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Antalya'daki zirveden sonuç çıkmadı

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Antalya'da Rusya Devlet Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la gerçekleştirdikleri kritik zirveden sonuç çıkmadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşti. Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Kuleba'nın açıklamasından satır başları...

- Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı.

- Diplomatik çözüm için elimden geleni yaptım... Bir ilerleme kaydedemedik

- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.

- Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım.

- Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız.

- Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.