Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu

Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu

krayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu.

Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu - Sayfa 1

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı teknesinin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

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Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu - Sayfa 2

Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı’na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.

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Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu - Sayfa 3

Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

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Ukrayna 3 Türk balıkçı teknesine el koydu - Sayfa 4
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