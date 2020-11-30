Uğur'un Masterchef'e vedası küfürlerinden beter oldu gidişine tepki yağdı
Masterchef'ten dün akşam perişan bir halde elenen isim Uğur Yılmaz Deniz bugün sosyal medyanın gündemi oldu. 18 yaşında attığı ahlak sınırlarını aşan tweetleri nedeniyle diskalifiye edilen Uğur'un vedasına tepki yağdı seyirci Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.
Masterchef'te dün akşam kolay kolay akıldan çıkmayacak bir veda yaşandı. Haftalar önce Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu diskalifiye gerçekleşti ve son 8'e adını yazdıran favori yarışmacı Uğur Deniz Yılmaz gözyaşları içinde, çaresiz bir halde yarışmadan ayrıldı.
18 yaşındayken henüz sosyal medya ile yeni tanışan Uğur'un yazdığı sinkaflı küfürler yarışmadan aylar sonra gün yüzüne çıktı ve 'daha çocuktum' diyen Uğur'un başını yaktı. Diskalifiye olmasına neden olan sosyal medya paylaşımları sonrası dün yarışmaya veda eden isim bugün sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Masterchef Uğur'un başını yakan paylaşımlarını buradan okuyabilirsiniz...
Dün akşam eleme gecesinde ekran başına kilitlenen seyirci, küfürlerinden çok Masterchef Uğur'un vedasına takıldı. Arkadaşlarıyla ve juriyle vedaşlamasına izin verilmeyen Uğur'un perişan hali izleyiciyi ikiye böldü.
Bazı seyirciler Uğur'un yarışmadan gitmesine hak verse de birçok seyirci 26 yaşındaki yarışmacının elenmesini haksızlık olarak gördü ve Acun Ilıcalı'yı eleştirdi. Bu zamana kadar neden bakmadınız, hepimiz gençtik hata yaptık, kariyerini bitirdiniz adamın yorumları da sosyal medyada en çok yazılanlar arasına girdi.