Uğursuz adam! Kudüs, macera için bostan beklediğin Silivri'deki dedenin çiftliğine benzemez!

Senin dinin sana benim dinim banadır!

Filistin’in öz topraklarında Siyonist işgalciler büyük bir soykırıma girişti. Aklıselim ve vicdanlı tüm insanlardan yaşanan zulme büyük tepki gelirken, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nde köşe tutan Uğur Dündar tarafından alçak bir yazı servis edildi. Dündar köşesinde Falih Rıfkı Atay'ın:

"Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'' ifadelerini maksat hasıl olsun diye, bile isteye, vurum vurum vurgulamış.

Dündar, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, uzun senelerce Osmanlı Devleti'nin himayesinde kalan ve halkların barış içinde yaşadığı Filistin topraklarında yer alan Kudüs'ü ötekileştirmekle en doğrusunu yapmış. "Bizden değil" ifadeleriyle aslında kendinin ne menem bir bahtsız olduğunu ilan etmiş.

Ki Kudüs İslam'ındır İslam'ın kalacak! Bizden olmayan Uğur Dündar'sa bu yüce değerden hep yoksun kalacak ve soyluların hep yabancısı olacak...

Kimin ipi kimin boynunda belli değil!

7 Ekim Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" sonrasında işgalci İsrail her nasıl olduysa, savaşı başlatan Hamas'ı değil; sivil Filistinlileri hedef aldı.

Hamas tarafında hiçbir şekilde asker kaybı yok, İsrail Hamas'ı hedef almıyor, Hamas öncüleri esir alınmıyor... İsraili'n hedefinde Hamas olması gerekirken siviller ölüyor, Hamas'ın askeri üsleri, mühimmat depoları vurulmuyor...

Gazze'nin güneyine geçmek isteyen, yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu işgalciler bombaladılar. 70 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla yaralı var. Günlerdir binlerce şehit verildi verilme de devam ediliyor... Ama "durmayacağız" diyen hiçbir şekilde ara buluculuğa yanaşmayan taraflar eşliğinde büyüyor çıbanın başı...

Akıllara şu soru geliyor: Hamas böyle gözünü karartırken neden sivillerin geçişini güvende tutamıyor? Halkı tahliye etmeden saldırı ardına saldırı yapıyor. Hamas, Kudüs davasını nihai hedefine ulaştırmayı diliyor da; neden bir Cuma vakti Müslümanları İsrail işgalcilerinin tomalarından püskürttüğü lağım suyuna maruz bırakıyor? Kassam Tugayları sığınaklarda, halk açık hedef...

Akıl almaz işler bunlar. Uzun süredir bu saldırıyı amaçlayan ve her türlü teçhizatı olan Hamas'ın sivilleri koruyacak gücü yok mu? Yoktu da kahramanlığa neden soyundu?

Bazı Müslüman halkların devletleri de esaret altında!

Müslüman halklar içinde mücahitler Filistin'de yaşanan bu insani dram için cihada yürüyor, sınırlara akın ediyorlar. Fakat bu halkların önüne polis engeli konuyor. Müslüman devletleri kimler yönetiyor bilmiyoruz! Dünyayı sıksanız üç bilemediniz beş samimi devlet adamı çıkar gerisi İslam davasını menfaat ilişkisine satmış kalpazanlar...

Müslüman(!) devletler ABD'nin evlatlığı olan İsrail karşısında Filistin'i tanımaz hale geldiler. Anlayacağınız üç maymun tiplemesindeler... Bugün oyun kuranlar belli değil belki ama oyunu bozacak tek güç Türkiye! Türkiye Yüzyılı oyun bozucu özelliğiyle de damga vuracak görünüyor! Hem Türk'ün hem de İslam şuurunun zirvede görüleceği zamanlar yakındır...

Cumhuriyet laik olabilir biz Müslümanız!

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hınzır Bibi'nin yanına giderek "Yahudi olarak yanınızdayız" mesajı vermişti. Hani devlet işlerinde dinsel bir ilişki kurulamazdı? Hani laikti bunlar? Baksanıza, adamlar hem madden; hem de manen birbirlerine güç veriyorlar.

Bizim ülkemizde de laikperestleri Kudüs korkusu sardı. Laikliği satın aldığımız ülkeler bugün 'Yahudi olarak' çekinmeden "İsrail'in yanındayız" diyebiliyor. Türkiye'de ise Kudüs davası laikliğin takası gibi görülüyor.

Ey Gafiller.

Biraz açın gözlerinizi ya da kim olduğunuzu haykırın bilelim. Hakkınızda hüküm koyunca suçlamayın bizi. Cumhuriyet laik olabilir ama biz Müslümanız! Din adamlarımızı, İslam'ı kutsallarımızı tehdit algılamanız ve halkı algıyla kaosa sürüklemeniz kabul edilemez. Çekin kirli ellerinizi inancımızdan, çekin necis tükürüğünüzü mabetlerimizden. Kudüs davası her yüreğe sığmaz ama ile devam eden fakatlı, lakinli sözlere konu olamaz. Kudüs davası nettir ve mertlik ister...

"Acı, yeryüzünü toprağa düşen bomba gibi, oyuyor. Herkes vicdanını boyutlandırmak zorunda."

O yüzden şimdi kapatın ağzınızı, yumun gözünüzü ve kesin sesinizi...

Ve düşünün biraz insanlıktan kuş kadar alamadığınız o nasibi!