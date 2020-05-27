Uğurcan için iyi haber! Esra Erol'da 2 ayrı DNA testiyle şoklar yaşamıştı

"Hayatım yalanlar üzerine kurulu": Uğurcan'ın babası konusunda yalan söylediğini kabul eden anne Nargüzel Celepoğlu, 1999 yılında Ali Celepoğlu'nun kaçtığını kabul ederek o dönem birlikte çalıştığı Uğur Yazar'ın babası olduğunu iddia etti. Tokat'ta yaşayan Uğur Yazar, kısa süre içerisinde Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Esra Erol'un programına katılan Uğur Yazar, o dönem Nargüzel Celepoğlu ile ilişkileri olduğunu kabul ederek, Uğurcan Celepoğlu'nun varlığından haberdar olduğunu belirtti.