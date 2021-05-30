Uğurcan Çakır çin Monaco'dan Trabzonspor'a flaş teklif

Fransa temsilcisi Monaco, Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro bonservis ve Onyekuru’yu önerdi. 20 milyon Euro’dan kapı açan bordo-mavililer ise yanında Fode Ballo’yu istedi.

Abone ol

Transfer sezonuna hızlı başlayan Trabzonspor iki tecrübeli oyuncu Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak takımı güçlendirdi. Birkaç transfer daha yapılacağını açıklayan Ahmet Ağaoğlu yeni transfer müjdesini de vermişti. Trabzonspor diğer yandan Uğurcan Çakır'a gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı Avrupa Şampiyonası sonrası satma kararı alması menajerleri harekete geçirdi. EURO 2020'de başarılı bir performans sergileme ihtimaline karşın oyuncuyla ilgilenen kulüpler ön teklif hazırlığına girişirken Monaco, yaptığı sürpriz bir hamleyle bütün takımların önüne geçti.

Sabah gazetesinin haberine göre; yetkili menajer aracılığıyla bordo-mavililer ile iletişime geçen Fransız kulübü, 25 yaşındaki file bekçisi için 12 milyon Euro ve Henry Onyekuru'yu bonservisiyle vermeyi önerdi. Trabzonspor ise beklentilerinin 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu, ayrıca farklı oyuncuların da takasa eklenmesi gerektiğini iletti.

Onyekuru'ya sıcak bakılmıyor

Onyekuru'nun oynadığı bölge için kadroda Nwakaeme ve Gervinho'nun oluşu nedeniyle bu isme sıcak bakılmazken, 24 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure'nin istendiği öğrenildi. Bu oyuncunun takas listesine eklenmesi durumunda Karadeniz ekibinin bonservis beklentisinin biraz daha alt rakamlara düşürülebileceği ifade edildi.

Uğurcan giderse Mert gelecek

Uğurcan Çakır'ı iyi bir rakama satmaya hazırlanan Trabzonspor, kaleci arayışlarına da vakit kaybetmeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisi Başakşehir'den Mert Günok'un adını yönetime vermişti. Bordomavililer, 32 yaşındaki eldiven için İstanbul Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Mert'in Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı bulunuyor.

Marek Hamsik konusu

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahaya tecrübeli bir oyuncu istemesi üzerine gündeme gelen Slovak oyuncu Marek Hamsik ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerlerin önerisi sonrası Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı 33 yaşındaki yıldız ismin kulübü Göteborg ile sözleşmesinin ağustos ayında bitecek olmasını bir fırsat olarak gören bordo-mavili yönetim, İsveç'e çıkarma yapacak. Tecrübeli oyuncunun kulübünden çıkışını daha erken sağlamak isteyen Fırtına, yetkilendireceği menajerlerle önümüzdeki hafta transferi bitirmeye çalışacak. Marek Hamsik de bir an önce durumunu netleştirmek istiyor.