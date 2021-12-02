Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ni bozdolaplarından eksik olmayan 2 içecek birine çok şaşıracaksınız

BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile sohbet eden yazar Nagehan Alçı, bu ikilinin her gün mutlaka birkaç bardak kefir ve lahana suyu içtiklerini yazdı.

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Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in mütevazi günlük yaşamı şaşırttı.

Ünlü çifte Aydın Doğan Vakfı tarafından verilen ödül törenine katılan Nagehan Alçı, sohbet ettiği ikiliden dikkat çekici detayları köşe yazısında aktardı:

2 odalı bir apartman dairesinde yaşayan dolar milyarderleri

"İki odalı mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyorlar. Forbes listesine yeni giren dolar milyarderleri arasında dördüncü sıradalar ama bu onların yaşam tarzını hiç etkilememişe benziyor. Evlerini dahi değiştirmemişler.

Çiftin 15 yaşında bir kızları var ancak onun hakkında neredeyse hiç bilgi yok. Kendileri özellikle paylaşmak istemedikleri için ben de daha fazla detay vermiyorum.

Çok az uyuyorlar

Günde ortalama 18 saat çalışıyorlar. Tatil, hafta sonu gibi kavramları yok. Çok az uyuyorlar. Uğur Şahin bir saatlik aralıklı uykularla idare ediyormuş genellikle.

İçki içmiyorlar, domuz eti tüketmiyorlar

Uyku kadar yemek konusunda da oldukça minimalistler. Çok az yiyorlarmış. Özlem Hanım şekerli hiçbir şey yemiyor. İçki içmiyorlar, domuz eti tüketmiyorlar. Hatta iş toplantı ve yemeklerinde BioNTech çalışanlarının da içki içmesi yasak.

Buzdolaplarından eksik olmayan 2 eksik

Bu sıradışı ve mütevazı çiftin sağlıklı yaşam sırlarını da araştırdım.

Pek yemek yemiyorlarmış ama buzdolaplarında her zaman 2 şey varmış.

Kefir ve lahana suyu.

Her gün bu ikisinden mutlaka birkaç bardak içiyorlarmış.

Peki ya boş zamanlarında ne yapıyorlar?

Harry Potter ve Star Wars izliyorlar

Öğrendiğime göre onlar için böyle bir kavram pek yok. Ancak Harry Potter ve Star Wars’ı çok seviyorlarmış. Genellikle koşu bandı üzerinde iken bunları izlemekten keyif alıyorlarmış.

Jogging yaparak güne başlıyorlar

Bir de sabahları 5’te kalıp Main Nehri kıyısında jogging yaparak güne başlıyorlarmış.

Tabii artık bunu devletin onlara verdikleri korumalarla birlikte yapmak durumundalar. Ancak buna rağmen hala sade yaşam tarzlarından vazgeçmiyorlar. İşe bisikletle gitmeye devam ediyorlar. Duyduğuma göre ödül törenine de ticari taksiyle geldiler.

Bence bu çifti en iyi betimleyen kavram adanmışlık. Tüm hayatlarını bilime adamış çok istisnai insanlar Şahin ve Türeci. Aralarında da devamlı bilimsel tartışmalar yapıyorlarmış. Hatta bu tartışmalara yakın çalışma arkadaşları da katılıyormuş ve saatler süren münazaralar yaşanıyormuş."