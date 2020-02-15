Uğur Pektaş kimdir aslen nereli Survivor 2020'de eşi bakın kim?

Oyuncu Uğur Pektaş 2020 Survivor kadrosuna giren isimlerden oldu Acun Ilıcalı açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 kadrosunda Uğur Pektaş yeniden yarışacak. Survivor'a katılacak olan isim Uğur Pektaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Uğur Pektaş, kaç yaşında?