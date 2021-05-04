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Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Uğur Güneş, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar için imajını değiştirdi. Son halini Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Yakın zamanda televizyon ekranlarına veda edecek dizi Bir Zamanlar Çukurova'dan aralık ayında Uğur Güneş ayrılmıştı. Güneş, ayrılır ayrılmaz yeni bir proje için masaya oturdu ve imzasını atıp kalktı. 

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Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlıklara başladı. Bir süredir dizi için özel bir diyet ve spor programı uygulamaya başladı.

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Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini ve yeni dizisinin hazırlıklarının da sürdürdüğünü belirtti.

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Uğur Güneş yeni dizisi için bambaşka biri oldu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmıştı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Güneş, yeni imajını paylaştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi için sakallarını ve bıyığını uzatan yakışıklı oyuncu yeni dizisi için de sakallarını kesti. 

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