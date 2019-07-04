Uğur Dündar'ın ilk kez oğullarıyla paylaştığı fotoğraf yüz binlerce beğeni aldı
Türk medyasının duayen isimlerinden Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından oğullarıyla birlikte ilk kez yayınladığı fotoğraf kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
Kişisel Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Usta gazeteci, oğulları Bartu ve Bora Dündar'la çekilmiş bir aile fotoğrafını ilk kez instagram hesabına yükledi. İlerleyen yaşına rağmen yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmeyen Dündar'ın aile fotoğrafı kısa süre içinde yüz binlerce beğeni aldı.
Uğur Dündar kimdir?
Uğur Dündar (d. 28 Ağustos 1943; Akören, Silivri )Türk gazeteci, haber programcısı. Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde doğdu.Lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. Yasemin Baradan Dündar ile evlendi ve 3 çocuğu oldu.
1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı.
1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. TRT'de 19 yılı aşkın süreyle çalıştı. 1986 yılında Hürriyet yazarı olan Uğur Dündar, Türkiye'de araştırmacı televizyon gazeteciliğini başlatan kişidir.