Uğur Dündar MİT'in 'Bay Pipo'sundan silah eğitim almış! Görüntüler ortaya çıktı

Gazeteci Uğur Dündar'ın, bir suikast sonucu öldürülen ve 'Bay Pipo' olarak bilinen ünlü MİT Başkan Yardımcısı Hiram Abas'tan silah atış eğitimi aldığı ortaya çıktı. Abas'ın Uğur Dündar'a silah kullanma eğitimi verdiği anların videosu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın, bir suikast sonucu öldürülen ‘Bay Pipo’ lakaplı ünlü MİT’çi Hiram Abbas’tan silahla atış eğitimi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Abbas’ın, ağzında piposuyla Dündar’a silahı nasıl tutacağını, nasıl ateş edeceğini ve ateş ederken nelere dikkat edeceğini anlattığı görülüyor. Dündar’ın da talimatlara uyarak “eğitimi” başarıyla yürüttüğü görülüyor.

Görüntünün hangi yılda ve nerede çekildiği öğrenilemezken, adı pek çok faili meçhul cinayet ve karanlık olayla anılan istihbaratçıdan eğitim almış olması tartışma yarattı.