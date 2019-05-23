Uğruna trafiği birbirine katmıştı! Bakın Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi kim çıktı
Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle görülmemek için trafiği birbirine katarak kaçmıştı. Sarıtaş'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Söz dizisinin yıldız oyuncusu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz haftalarda Levent'te bir mekanda sevgilisiyle eğlenirken basın mensuplarının girişte olduğunu fark edince mekanın arka kapısından çıkış yapmıştı. Şoförüne ,”Bas gaza” diyen Tolga Sarıtaş, gazetecilerden Bağdat Caddesi'nde tehlikeli hareketler yaparak kaçmaya çalışmıştı.
Trafik kurallarına uymayan oyuncu, lüks arabasıyla kırmızı ışıklara durmayarak geçmişti. Ortaköy’deki evinin yolunu tutan Sarıtaş, sitenin güvenlik görevlilerine de basın mensupları için “Tutun bunları bırakmayın, almayın” demişti.
Tolga Sarıtaş'ın uğruna trafiği birbirine katarak kaçtığı, beraber görüntülenmek istemediği sevgilisinin, 3 aydır ilişki yaşadığı modacı Zeynep Mayruk olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesaplarında da birbirini takip eden aşıkların dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkacağı, bunun için de gözlerden uzak bir adresi tercih ettikleri öğrenildi.