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Uganda’da okula terör saldırısı: 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı!

Uganda’da okula terör saldırısı: 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı!

Uganda’nın batısındaki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından gerçekleştirilen saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın Mpondwe kasabasındaki Lhubirira ortaokuluna saldırı gerçekleştirdi. Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından terör saldırısı düzenlendi. Bir yatakhane yakıldı ve yiyecekler yağmalandı. Okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca hastanesinde durumu kritik olan 8 kişi var” ifadelerini kullandı. Polis Enanga, askerlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'na doğru kaçan saldırganların peşinde olduğunu aktardı.

ADF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteriyor
Öte yandan, ADF güçleri Nisan ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye saldırarak en az 20 kişiyi öldürmüştü. Uganda, daha önce ADF’ye karşı mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kendisine yer edindi. Örgüt, 2019’da terör örgütü DEAŞ’a bağlılık sözü vermişti.

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