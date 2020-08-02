Ufuk Bayraktar sözlü fiziksel taciz iddialarına ilk kez cevap verdi olayı anlattı
Taciz iddialarıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar, sessizliğini bozdu, film setinde iki çalışana sözlü ve fiziksel taciz ettiği ileri sürülünce yaşadıklarını anlattı.
Geçtiğimiz günlerde eşini aldattığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar, bu sefer de rol aldığı filmin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme geldi.
Sinema TV Sendikası tarafından yapılan açıklama kınanan oyuncu, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar'ın başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradığını ve tehdit edildiğini ileri sürdü.
Yargıya taşınan olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Ufuk Bayraktar da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sette kızının olduğunu ve ona karşı yapılan bir hareketten rahatsız olduğu için gerginlik çıktığını belirtti.