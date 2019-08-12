Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı

Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı

Daha önce farklı rollerde ekran karşısında gördüğümüz Bade İşçil, uzun süren sessizliğinin ardından Bodrum'da oğlu Azur ile birlikte görüntülendi.

Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı - Sayfa 1

Daha önce Ezel ve Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan, son olarak da Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de sevenlerinin karşısına çıkan Bade İşçil, tatile çıktı. Eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile birlikte denize giren İşçil, eğlenceli anları ile dikkat çekti.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı - Sayfa 2

Ufak Tefek Cinayetlerin final yapmasının ardından sessizliğe bürünen Bade İşçil, Azur'un isteklerini kırmadı. Genç oyuncu, vücuduyla da plajda ilgi odağı oldu. 

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Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı - Sayfa 3

Bade İşçil, zayıf olsa da fit görüntüsüyle kameraları fark edince gülümsemeyi ihmal etmedi. İşcil, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

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Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil bikinili görüntülendi vücuduyla şaşırttı - Sayfa 4

Peki Bade İşçil kimdir?: Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiştir.

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