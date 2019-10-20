Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz çiftçiliğe soyundu bakın ne yapıyor

Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.