Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz çiftçiliğe soyundu bakın ne yapıyor
Ekranlara ara veren Aslıhan Gürbüz, son zamanlarda çiftçiliğe merak saldı, Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gidiyor.
Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, uzun zamandır ekranlardan uzak kalmış, neler yaptığı merak konusu olmuştu. Gürbüz, son olarak çiftçiliğe merak saldı. Doğaya ve hayvanlara ilgisi herkes tarafından bilinen güzel oyuncu, tarımla ilgileniyor.
Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başlayarak 9 gündür eğitim alan Aslıhan Gürbüz, öğrendiklerinden çok memnun. Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı.
Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.
Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir?
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul'dan, Bursa İnegöl'e taşınmışlar. İnegöl'de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti.