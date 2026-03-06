BIST 12.858
DOLAR 44,07
EURO 51,01
ALTIN 7.211,59
HABER /  SPOR

UEFA'dan Real Madrid'e para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA'dan Real Madrid'e para cezası

UEFA, taraftarlarının "ırkçı davranışları" nedeniyle İspanya ekibi Real Madrid'e 15 bin avro para cezası verdi.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi
Savaşta yeni aşamaya geçildi! "Kheibar Shekan-4" devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! "Kheibar Shekan-4" devreye giriyor
Yeni trafik kanunu ile çok şey değişti modifiye-aksesuar cezaları esnafı çıldırttı
Yeni trafik kanunu ile çok şey değişti modifiye-aksesuar cezaları esnafı çıldırttı
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık'tan açıklama
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık'tan açıklama
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tahliye
"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin davada 5 tahliye
Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 8-9 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Antalya'da talihsiz işçi inşaattan düşerek can verdi
Antalya'da talihsiz işçi inşaattan düşerek can verdi
Ankara'da polisi alarma geçiren istihbarat! 2 şüpheli operasyonla yakalandı
Ankara'da polisi alarma geçiren istihbarat! 2 şüpheli operasyonla yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı! 3 zanlı gözaltına alındı...
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı! 3 zanlı gözaltına alındı...
Samsun'da kumar operasyonu: 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Samsun'da kumar operasyonu: 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Innovance, Forbes Türkiye "Girişim 2026" listesinde birinci oldu
Innovance, Forbes Türkiye "Girişim 2026" listesinde birinci oldu
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğramıştı! Semiha'yı öldüren...
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğramıştı! Semiha'yı öldüren...