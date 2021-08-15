BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  SPOR

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Moldova'nın Sheriff Tiraspol ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakasını yönetecek.

Abone ol

Moldova'nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...
İstanbul'da küfürler savurup kavga etti! 10 gün sonra berbere gidip...
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında aslen nereli Azize Polat evli mi?
Masterchef Azize kimdir kaç yaşında aslen nereli Azize Polat evli mi?
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak! Gündem yüz yüze eğitim ve aşı yasakları
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Kimlik randevusu alma nasıl yapılır gerekli belgeler neler?
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğradı! Ayşegül'ün beyin ölümümü gerçekleşti?
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
3660 ek gösterge kimlere verilecek maaş tablosu 2021
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu
İzmir'de yazıyı görünce şaştı kaldı tek başına kaldı! Kemal Sunal filmi gerçek oldu