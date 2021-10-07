UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı!

UEFA'nın Milan-Atletico Madrid maçında VAR hakemi Cüneyt Bitigen'in kusurlu olması nedeniyle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayeti görmezden geldiği belirtiliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid karşılaşmasında verdiği kararlarla büyük eleştiri toplayan Cüneyt Çakır için Milan, UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, Cüneyt Çakır için son kararını verdi.



Milan-Atletico Madrid maçındaki kararlarıyla İtalyanlar başta olmak üzere büyük tepki toplayan Cüneyt Çakır'ın UEFA'daki geleceği belirsizliğini koruyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçındaki kararlarıyla günlerdir İtalyan basınında manşetleri süsleyen Cüneyt Çakır'ın İtalyan takımlarına karşı önyargılı maç yönettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Milan yönetimi Atletico Madrid karşılaşmasının ardından Cüneyt Çakır'ı UEFA'y şikayet etmiş ve bir daha Milan maçı yönetmemesini talep etmişti. UEFA, Milan'ın şikayetini değerlendirmeye aldı ve Cüneyt Çakır için flaş bir karar aldı.



Sporx'in haberine göre geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan - Atletico Madrid maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı penaltı kararının sorumlusunun VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu belirtildi.



Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonda kusurlu olanın VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi.



Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunması ve VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmaması nedeniyle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin de böylelikle görmezden gelindiği aktarıldı.



FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.